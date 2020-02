Dal Nord Ovest – Tratte in salvo due donne perse in montagna

Ha preso avvio ieri alle 19,30 un'operazione del Soccorso Alpino Valdostano a Pila, in seguito alla segnalazione del mancato rientro di due escursioniste. Le ricerche, condotte da una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, da personale della Pila Spa (a piedi e con motoslitte e gatti delle nevi) e da personale della Polizia di Stato in servizio sulle piste si sono concentrate nella zona adiacente alla pista Grimondet e nelle aree fuoripista. Le due donne, di nazionalità italiana, sono state ritrovate alle ore 20:30 circa su un sentiero. Sono in buone condizioni fisiche.