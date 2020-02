Ronco, incendio in una canna fumaria subito spento dai Vigili del Fuoco FOTO

Giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco biellesi. Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 febbraio, gli uomini del 115 sono intervenuti in un'abitazione di via IV Novembre Ronco, di fronte alla casa di riposo. Già lo scorso anno, la stessa abitazione era stata interessata dall'incendio che aveva bruciato una porzione del tetto. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato l'autoscala per verificare che la situazione fosse sotto controllo e che il rogo fosse totalmente spento.