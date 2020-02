Non è ancora chiara la natura del dissesto statico che si è verificato questa mattina, 2 febbraio, in un'abitazione del Piazzo a Biella. Per motivi di sicurezza, la famiglia residente è stata evacuata. A fare il sopralluogo e mettere in sicurezza la struttura sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme alle forze dell'ordine, a un tecnico e all'amministrazione comunale.