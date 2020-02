Tri-Ciclo, il progetto di riciclo virtuoso per rimettere a nuovo vecchie bici

Ulisse è una cooperativa sociale attiva in Toscana, lavora con i detenuti e ha sviluppato un progetto unico nel suo genere. È uno scenario tipico quello delle biciclette abbandonate, specie nei pressi delle stazioni o sul ciglio della strada. Dove questo fenomeno diventa anche degrado urbano, è stato trasformato in una missione per ridare dignità a cose e persone, per una vita nuova.

Ai detenuti del carcere di Sollicciano a Firenze viene data l’opportunità di sviluppare una competenza tecnica unica. Quella di rimettere a nuovo oggetti destinati a diventare spazzatura ma che hanno davanti una lunga vita.

Il progetto di recupero della cooperativa

Ulisse è la cooperativa sociale che ha lanciato l’iniziativa per il recupero di vecchi giocattoli presso le scuole di Firenze. Così un vecchio triciclo con maniglione arrugginito e dimenticato ha potuto vivere una seconda chance per tornare a far giocare i bambini.

La cooperativa è di tipo B, significa che il suo scopo è di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro a soggetti deboli. Quindi si concentra in particolare a offrire sostegno alle persone che soffrono un disagio psichico o ai detenuti. I luoghi di riferimento per l’attività della cooperativa sono l’istituto San Salvi e il carcere di Sollicciano. Qui sono stati coinvolti nel tempo i detenuti e gli ospiti per rimettere a nuovo vecchie bici, come i tricicli delle scuole, ma vengono offerti anche altri servizi utili alla collettività.

La valenza simbolica dell’operazione

I tricicli da rimettere in sesto erano abbandonati nei cortili di alcune scuole pubbliche e non potevano essere usati dai bambini. Uno spettacolo degradante che finisce col mortificare anche il desiderio dei piccoli di inventare giochi e nuove avventure. L’educazione al bello dovrebbe essere tra le priorità di qualsiasi progetto pedagogico. Lo diceva Impastato e lo sperimentiamo nella vita di ogni giorno: rassegnarsi alla bruttezza e al degrado porta a vivere passivamente le proprie esistenze.

Così per offrire ai bimbi un esempio di come anche nelle cose più insignificanti, come un triciclo arrugginito, possa nascondersi un grande valore, la cooperativa ha organizzato il recupero dei piccoli mezzi.

In seguito, e dopo l’avvenuto restauro, i tricicli saranno riconsegnati alle scuole trasformando questa operazione in un evento celebrativo di grande portata simbolica. La collaborazione con il Comune di Firenze ha reso possibile questa operazione che dovrebbe concludersi al più presto con la riconsegna ai piccoli dei loro giochi.

Prima dei tricicli era toccato alle bici

Già in passato la cooperativa Ulisse si era resa protagonista di un’operazione simile. In precedenza erano state rimesse a nuovo e rivendute sul mercato le biciclette abbandonate da Gobee.bike.

Azienda cinese che si occupa di bike sharing aveva deciso di lasciare Firenze nel 2018. Insieme al Comune e con tramite della cooperativa si raggiunse l’accordo secondo cui l’impresa avrebbe donato alla città le biciclette della propria flotta che non avrebbe potuto recuperare.

Una stima di una settantina di bici si è rilevata più ottimista della realtà e furono recuperate 41 biciclette, raccolte sul ciglio della strada, in locali abbandonati o dentro l’androne dei palazzi. Queste biciclette sono state restaurate e rimesse sul mercato. Dalla loro vendita deriva il finanziamento delle attività sociali della cooperativa.

Ma questa realtà è più che maggiorenne, è stata fondata nel 2000 e successivamente si è aggiunto al progetto anche la Catoni Associati, un’agenzia di comunicazione che ha a cuore le tematiche sociali. Il progetto viene trasformato in un brand, Piedelibero, e segue il processo di commercializzazione e promozione dei prodotti legati a questa iniziativa.

Perché è così importante per i bambini usare un mezzo a pedali

Al di là dell’importanza della singola iniziativa dalla grande valenza sociale, per i bambini poter usare un mezzo come la bici o il triciclo rappresenta un’ottima occasione per migliorare il proprio coordinamento motorio.

Si può in questo modo sviluppare un migliore controllo dei movimenti nello spazio, la presenza di spirito e la concentrazione su quello che stanno vivendo. Anche se non sanno ancora stare in equilibrio su due ruote, possono così apprendere il significato di condurre uno sterzo per farsi strada e dirigersi verso un punto preciso.

Sono piccole conquiste che consentono al bambino di perfezionare le proprie competenze di orientamento ed equilibrio. Per questo motivo, il triciclo rappresenta da sempre il gioco preferito di ogni generazione di bambini. Impossibile resistergli.