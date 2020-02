Ponderano, la fagiolata di Avis 5 Castelli va a ruba FOTOGALLERY

Sono state numerose le porzioni di fagiolata che questa mattina, 2 febbraio, il gruppo Avis 5 Castelli ha distribuito nel cortile del centro sociale di Ponderano. Come ogni anno, si è trattata di un momento importante per l'associazione, che attraverso queste manifestazioni ha la possibilità sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di donare il sangue. Molti si sono poi fermati al centro sociale per il consueto pranzo organizzato dall'associazione.