Pietro Secchia, partigiano, vicesegretario del PCI e vicepresidente del Senato

Ogni 25 aprile si canta «Bella ciao» convinti che ogni partigiano si sia battuto per la libertà d’ Italia. E’ un’ immagine bella della Resistenza, ma vera solo in parte: le guerre civili, si sa, sono le peggiori di tutte perché in esse ci si lascia andare di più al settarismo e ad eccessi mossi dall’ ideologia e dal rancore, quindi anche la Guerra di liberazione italiana ebbe un lato oscuro a lungo ignorato, tra la spietatezza dei condottieri e commissari politici comunisti, gli atti terroristici dei Gap, le uccisioni di quei capi partigiani ostili al PCI e il cinismo nel fomentare le rivalse nemiche per coinvolgere anche il popolo nelle ostilità. In mezzo ai partigiani puri che si battevano per un’ Italia libera da qualsivoglia dittatura, vi furono molti rivoluzionari feroci e astuti da sempre difesi da un silenzio ideologico calato da sottili alchimie politiche che impedirono di capire appieno meriti e colpe della Resistenza ma che ora, a più di settant’ anni, può e deve essere tolto come un vecchio lenzuolo.

Furono due le guerre civili: una contro i nazifascisti e l’ altra tra comunisti e chi non lo era, e alcuni dei nostri conterranei più noti, negli anni divenuti assai importanti sul piano nazionale, agirono su entrambi i fronti. Un esempio fu il biellese Pietro Secchia, reggente del Comando Generale delle Brigate Garibaldi, poi senatore della Repubblica e tra i massimi esponenti del PCI, certo che quel momento duro e penoso fosse una grande occasione per fare dell’ Italia una nazione comunista e filosovietica. Nato il 19 dicembre 1903 ad Occhieppo Superiore, primo dei due figli del contadino Giovanni Battista e dell’ operaia tessile Maria Negro, Secchia mostrò già da piccolo alte doti intellettive, e frequentò il ginnasio fino allo scoppio della Grande Guerra, quando il padre andò al fronte. Alla morte della madre per il troppo lavoro, smise gli studi per lavorare in fabbrica come impiegato, scoprendo il mondo operaio e aderendo al Socialismo.

Nel 1919 si unì alla Federazione giovanile del Partito Socialista Italiano, divenendone convinto militante, fondando vari circoli operai nel Biellese e scrivendo su periodici rivolti ai giovani. Licenziato per le abituali adesioni alle occupazioni degli opifici e votato alla lotta di classe, nel 1921 entrò nel Partito Comunista d’ Italia, fino all’ arresto nel 1923 per possesso di munizioni da pistola, e nel 1925 per distribuzione di volantini antifascisti, alternando periodi di libertà e prigionia in una crescente attività ostile al Fascismo. Dal 1926 viaggiò in tutta Italia per unificare il partito, costretto alla clandestinità dalle leggi sul partito unico.

Insieme ad altri dirigenti della Federazione giovanile come Luigi Longo, difese l’ idea di un aumento delle attività contro la durezza del regime, ma vinse solo con l’ intervento dell’ Internazionale comunista, ricordando poi spesso la validità di tale scelta, che pur facendo arrestare molti militanti consentì al partito di essere dapprima il solo presente nell’ opposizione, poi quello preminente. Ancora arrestato nel 1931 a Torino e condannato a diciassette anni e nove mesi al confino a Ponza e Ventotene, trascorse anni di studio e riflessione rinforzando la tempra di rivoluzionario professionista. Liberato nel 1943, in piena guerra, divenne uno dei primi organizzatori delle Brigate Garibaldi, e insieme a Longo fu pioniere della Resistenza e del nuovo Partito Comunista Italiano, allora con pochi membri: incoraggiò i gruppi spontanei, a cui diede salda base, e impose una rete che garantì una forte egemonia all’ ideale comunista nella sollevazione antifascista nel Nord e nel Centro.

Funse da commissario politico, e Longo da guida militare, orientando la strategia alla rivoluzione proletaria, grande meta del loro credo politico. Dipinto dal partigiano Giorgio Bocca come buon organizzatore, burocrate e fanatico, dal settembre 1943 in poi sostenne come traguardo della Resistenza la democrazia popolare, basata sulla presa del potere e la dittatura del proletariato: «Noi comunisti non ci si batte per ritornare alla democrazia prefascista.». Il partigiano biellese sognava un autoritarismo filosovietico, caldeggiato da Stalin una volta superata la svolta di Salerno, la provvisoria alleanza tra PCI e gli altri partiti antifascisti, e con lui e Longo la fazione crebbe in potere e influenza, con basi logistiche, officine, tipografie, staffette e denaro.

Diede libertà ai Gruppi di azione patriottica contro i singoli esponenti della Repubblica di Salò, più vulnerabili di rocche e drappelli, in un contesto di atti terroristici tesi a suscitarne una reazione, inducendo la popolazione inerme a schierarsi contro di essa, e non impedì azioni sommarie ed eccessi contro fascisti veri o presunti e oppositori all’ ideale rosso, come avrebbe poi scritto in «I comunisti e l’ insurrezione (1943-1945)»: «I patrioti italiani, che senza troppe formalità giustiziarono i maggiori responsabili della rovina del nostro paese, resero un grande servizio al popolo italiano.». Secchia ricordò sempre il natio Biellese, che con i suoi opifici e lavoratori era un luogo ideale in cui divulgare i valori comunisti, inviandovi denaro, armi e combattenti già battutisi in Spagna contro il Franchismo. Sostenne Francesco Moranino, alias Gemisto, tra i più duri e spietati combattenti mai apparsi, vedendovi una valida risorsa nonostante le voci sulle molte uccisioni mosse da soli sospetti e, soprattutto, la Strage della missione Strassera, in cui giustiziò cinque partigiani sospettati di spionaggio e due loro mogli come testimoni. Vinta la guerra, Secchia andò a Roma divenendo Vicesegretario del PCI e senatore nel 1948.

Deputato alla Costituente, a stretto contatto con Palmiro Togliatti, rimase scontento da ciò che indicò come una rinuncia allo spirito innovatore della Resistenza, dandosi al radicamento del partito in Italia e alla promozione di una politica più energica, godendo di crescente seguito dopo l’ attentato a Togliatti, di cui disapprovava i metodi pur non contestandoli, e la battaglia contro la «legge truffa». Il suo controllo sul partito preoccupò coloro che ne intuirono il malcontento verso la condotta ufficiale della segreteria. Frattanto, i parenti delle vittime della Strage della missione Strassera mostrarono alle autorità le prove raccolte contro Moranini, ora deputato del PCI, sollevando un animato dibattito. Durante le indagini ufficiali, i più grandi esponenti della Resistenza deposero a favore del vecchio camerata: lo stesso Secchia si sentì chiedere dal pubblico ministero perché l’ imputato non tenne semplicemente in custodia le cinque vittime se sospettava che fossero spie, in attesa di ricevere conferma.

Si dice che il senatore biellese fece tutto quel che poté per evitare la condanna a Moranini, ma nel 1953, durante il governo Pella, questi fu incriminato per la strage, non compresa tra i reati amnistiati da Togliatti nel 1946. Sfuggito in Cecoslovacchia, Gemisto ricevette l’ ergastolo nel 1956, in un processo in contumacia, ma nel 1965 fu graziato dal Presidente della Repubblica per via «di alcuni sospetti sulla conduzione del processo, avente solo un intento persecutorio contro il comandante partigiano». In seguito, Secchia perse rapidamente il proprio potere, in parte a causa della destalinizzazione del PCI alla morte di Stalin, rafforzatasi con il XX congresso del Partito Comunista Sovietico, e in parte con la fuga di Giulio Seniga, suo collaboratore, con ingenti somme di partito e documenti riservati nel 1954: la sua vita privata fu osservata con cura, e si mormorò di una sua presunta relazione sentimentale con il colpevole.

Costretto ad una pubblica autocritica, fu rimosso dalla dirigenza del partito e isolato, mentre il suo operato venne messo in discussione dagli altri capi del partito. Secchia visse i suoi anni restanti in depressione e nell’ ossessione verso chi lo aveva emarginato, tacciando i dirigenti vicini a Togliatti di opportunismo e aver messo da parte la causa. Segretario regionale in Lombardia e incaricato all’ attività dei gruppi parlamentari del partito, fu sempre rieletto in Senato, di cui fu anche Vicepresidente dalla I alla VI legislatura. Presentò alcuni volumi sulla Resistenza, evidenziando l’ importanza avuta sia da chi gli era stato vicino in quella fase fondamentale della storia del PCI, che da lui stesso. Aperto al movimento del Sessantotto, incontrò più volte gli studenti e partecipò alle loro iniziative, in contrasto con la chiusura di alcune correnti del partito e avallando l’ idea, però mai confermata, che caldeggiasse tuttora idee relative alla lotta armata in chiave antisistemica e terroristica, come al tempo della Resistenza.

Grande viaggiatore, visitò ufficialmente vari Paesi, ma dopo un viaggio in Cile, poco prima del golpe contro Allende, soffrì di una malattia epatica di cui morì il 7 luglio 1973 a Roma, dopo aver accusato la CIA di averlo avvelenato. Grazie alla Resistenza, ora libertà e democrazia sono un fatto tangibile di cui siamo debitori. Senza il PCI non ci sarebbe stato un movimento antifascista organizzato, ma alla guida di Secchia e Longo si mosse come un rullo tanto nella lotta di liberazione, che vinse, quanto in quella per il potere, che superò solo in parte, facendo poi del 25 aprile un proprio trionfo politico. E’ bene ricordare che i valori del nostro Stato di diritto mossero tutti coloro che si unirono alla Resistenza, dai militari che aiutarono gli Alleati ai prigionieri politici e militari nel Terzo Reich che preferirono restare nei lager anziché andare a Salò, inclusi i civili, donne, vecchi, cattolici, ebrei, monarchici e fascisti delusi che agirono con coraggio e rischiando la vita. Non ne fu garante la sola fazione comunista, che pur agendo con calcolo ebbe il merito di essersi sempre opposta al Fascismo.