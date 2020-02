La robotica come metodo di apprendimento, alunni biellesi partecipano al premio Scuola digitale

Giovedì 20 febbraio i bambini di 5 anni delle infanzie Cridis e Cossila San Grato, con i bambini della pluriclasse prima/seconda di Cossila San Giovanni parteciperanno alla presentazione dei progetti in concorso per il premio scuola digitale che si terrà al Teatro Sociale. Le insegnanti, Ilaria Dresseno, Rosa Miserendino, Cristina Gelsomino e Valentina Zola, coordinate da Bruna Ramella Pralungo, hanno realizzato un cortometraggio legato alle loro esperienze di didattica innovativa attraverso la robotica educativa. Il progetto mette in luce quanto la robotica sia trasversale a tutte le discipline, divertente ed efficace nell'apprendimento.