Incanto e delicatezza al concerto "Suono di Neve" da tutto esaurito di Emiliano Toso

Sold Out venerdì sera, 31 gennaio, per "Suono di neve" all'Auditorium di Gaglianico in via XX settembre. Il concerto acustico a 432hz per pianoforte di Emiliano Toso, accompagnato dal violoncello di Lorena Borsetti, chitarra di Nicola Boschetti e violino di Dario Retegno.

Emiliano Toso ha esordito la serata parlando delle emozioni e delle parole chiave che hanno ispirato il suo nuovo disco, dal quale prende il nome l'intera serata "Suono di neve": ovvero bellezza e semplicità.

Bellezza per la ricerca di essa, "nutrire la bellezza" come ha definito l'artista. "La ricerca della bellezza intorno a noi è una danza delicata e rischiosa - spiega Toso -, aprire il nostro cuore aumenta la nostra vulnerabilità".

Semplicità per vivere di valori e momenti semplici ma fondamentali.

L'intero evento è stato un intervallarsi di musica e riflessioni dell'artista, dove ha parlato molto della sua famiglia, unite alla presentazione di diapositive dei dipinti in acquarello della mamma Vilma che hanno incantato il pubblico.

"Suono di neve" è stato proposto solo in chiusura. Grazie all'aiuto degli altri strumenti, il finale ha toccato il cuore di tutti i presenti per la sua intensità e delicatezza.

Prossimo appuntamento con Emiliano Toso al solstizio d'estate all'Oasi Zegna.