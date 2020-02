La Salute Innanzitutto: "Fascia di rispetto inedificabile su area Impianto Greenoil? In conferenza non è emerso"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Una mano anonima ci ha fatto pervenire un documento in cui si fa presente che il piano regolatore del comune di Mottalciata prevede, per la quasi totalità della particella in cui ricade il capannone Greenoil, una fascia di rispetto inedificabile dovuta alla presenza di un impianto di depurazione. La notizia è rilevante, per cui siamo andati immediatamente a verificare cosa è riportato in merito sull’autorizzazione che la Provincia ha dato a Greenoil nel 2016 e, nella parte relativa riguardante la compatibilità delle opere con il Piano Regolatore, si trova scritto: “il Comune territorialmente competente non ha sollevato questione alcuna”.

Ci chiediamo: com’è possibile che il Comune di Mottalciata non abbia segnalato in Conferenza dei Servizi questo aspetto fondamentale che avrebbe forse potuto impedire il rilascio dell’autorizzazione a Greenoil? Nello stesso documento, infatti, viene mostrato che secondo la normativa la realizzazione di silos, di cui l’impianto è ovviamente dotato fin dalla prima versione progettuale, “costituisce di per sé intervento di nuova costruzione“.

Ma se la Provincia all’epoca fosse stata a conoscenza del vincolo di inedificabilità che è emerso, avrebbe potuto autorizzare ugualmente l’impianto? La documentazione in nostro possesso sostiene anche che la Provincia nell’autorizzazione non avrebbe neppure potuto prevedere una variante al piano regolatore per superare il problema dell’area di inedificabilità, poiché una tale variante “avrebbe l’effetto di vanificare norme regionali e statali connesse alla tutela della salute, quali quelle che prescrivono le fasce di rispetto inedificabili per i depuratori”.

A questo punto una domanda sorge spontanea: a chi si riferisce esattamente la Provincia quando nell’autorizzazione scrive che il Comune in Conferenza dei Servizi non ha sollevato questioni in merito al piano regolatore? Era il Sindaco Roberto Vanzi, che ha partecipato ad entrambe le Conferenze dei Servizi, a doverlo far presente? Ricordiamo che l’attuale piano regolatore comunale risulta approvato ad ottobre 2015, quindi prima della Conferenza dei Servizi Greenoil che è stata indetta successivamente e la cui prima seduta è stata convocata due mesi dopo.

A questo punto cambia completamente tutta la questione della recente modifica progettuale che Greenoil ha dichiarato di voler fare, volendo installare dei silos ancora più grandi, alti fino a 10 metri e con capacità complessiva di centinaia di migliaia di litri, oltre alle relative vasche di contenimento. Il documento che abbiamo ricevuto indica infatti che anche le vasche di contenimento, oltre ai silos, sarebbero “intervento di nuova costruzione” e quindi inedificabili per via del vincolo".