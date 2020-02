"Anche a Ponzone Valdilana problemi all'ecocentro", la segnalazione di un lettore

Gentile direttore,

Le scrivo per segnalare che la stessa cosa che ho letto a riguardo del centro di conferimento di Pray succede anche a Frazione Ponzone di Valdilana, è capitato anche a me sabato scorso. Con questo nuovo regolamento sicuramente si favorisce lo scarico di immondizia e materiale vario lungo le strade e giù nelle rive: è giusto che ci siano delle regole ma che siano ragionevoli e non così eccessive.

I privati devono avere la possibilità di scaricare la propria roba con il proprio mezzo o con quello di un conoscente, mentre le ditte dovrebbero andare nelle discariche a loro dedicate. Le amministrazioni comunali o chi può fare qualcosa, trovino una soluzione in fretta prima di trasformare il nostro territorio in una discarica unica.

Leggi anche: http://www.newsbiella.it/2020/01/24/leggi-notizia/argomenti/biellese-che-non-piace/articolo/valsessera-problemi-alleco-centro-di-pray-un-cittadino-non-ci-lasciano-scaricare.html