C’erano una volta le medagliette, oggi l’identificazione si fa col microchip

Un tempo bastava una targhetta con il nome dell’animale e un numero di telefono a cui chiamare se capitava di trovare un cane smarrito. Un po’ come quelle proposte su mitesoro.it Oggi, invece, per riconoscere l’identità di un cane, o di un gatto se in Lombardia, basta passare uno speciale scanner sotto la scapola sinistra. Qui, normalmente viene impiantato il microchip sottocutaneo dove vengono conservati i dati relativi all’animale e al suo padrone. Utile nel caso in cui l’animale dovesse allontanarsi e perdersi, rappresenta anche un valido aiuto per contrastare il randagismo.

L’iniziativa della Regione Lombardia

Chi possiede un animale deve anche prendersene cura. Così si esprime il presidente dell’Enpa, l’ente di protezione animali. E dal primo gennaio 2020 è scattato l’obbligo di impiantare il microchip anche ai gatti nati o adottati entro gli otto mesi precedenti.

Si tratta di una iniziativa che punta a incoraggiare una buona pratica, più che una iniziativa sanzionatoria nel caso di mancato adempimento. Infatti, l’obiettivo è sensibilizzare gli utenti a provvedere all’impianto del dispositivo sottocutaneo.

A che serve il microchip

Pressoché tutti i veterinari sono dotati di lettore per verificare le informazioni contenute nel microchip. Qui vengono conservati dati importanti relativi all’animale e che facilitano l’identificazione del proprietario. In questo modo è facile per chi perde l’animale tornarne in possesso e limitare il periodo di stress lontano da casa.

È un modo per assumersi delle responsabilità nei confronti degli animali che fanno parte del nucleo familiare e che necessitano di cure e attenzioni nonché un deterrente per quanti non si fanno troppi scrupoli ad abbandonare cani e gatti soprattutto nel periodo estivo.

Cosa dice la legge

Al momento, ogni regione è libera di legiferare in materia in maniera indipendente e considerando le esigenze territoriali. Per esempio, in Sicilia è prevista una multa per chi non provvede all’installazione del chip entro i primi due mesi di vita del cucciolo.

Questo tipo di attitudine finisce col provocare contenziosi e dissensi da parte degli attori coinvolti e le autorità che sono obbligate a verificare. Infatti, in Sicilia sono gli stessi veterinari a dover vigilare che ogni nuovo cane abbia l’impianto del microchip che ne consente l’identificazione e a sollevare la questione dell’opportunità di prevedere multe salate in caso di mancato ottemperamento della norma.

Il paradosso fatto emergere dai medici di questa categoria riguarda la possibilità di mettere i propri clienti nella condizione di dover pagare una multa quando decidono per il microchip, ma solo dopo aver superato i limiti temporali imposti dalla norma regionale. Quindi, paradossalmente, il veterinario è tenuto a richiedere il versamento a saldo di una multa per aver deciso di mettere il microchip, ma troppo tardi rispetto ai limiti previsti entro i primi due mesi di vita del cane.

L’obbligo per tutti i gatti

Oltre alla regione Lombardia che prevede l’obbligo di microchip anche per i gatti, questo strumento è reso necessario se si vuole intraprendere un viaggio in aereo. Dal primo di gennaio, anche l’eventualità di spostarsi su territorio nazionale a bordo di un aereo prevede la necessità di identificare il gatto grazie alla presenza del microchip sottocutaneo.

L’impianto del microchip è indolore per l’animale, viene usata una speciale siringa che agisce in maniera veloce e senza arrecare danni. Forse quelli più ingenti sono relativi ai costi da sostenere per questa operazione che sono a carico del cittadino e si aggirano in media intorno a 30 o 50 euro.

Come funziona il microchip

L’impianto del microchip può essere fatto solo da parte di un veterinario il quale è dotato di speciali strumentazioni per svolgere questo compito in maniera veloce e appena percettibile dall’animale. Il dottore dovrebbe essere anche in grado di leggere i dati contenuti nel microchip in maniera non invasiva e diretta.

Il microchip è assolutamente innocuo per l’animale e per le persone che vivono in casa. Funziona con una tecnologia che sfrutta le frequenze radio e che si chiama RFID. Lo strumento emette una radio-frequenza molto bassa per identificare il segnale di risposta del chip.

Quello che si trova sottopelo non emette alcun segnale, ma risponde in maniera passiva alle frequenze radio emesse dallo scanner. Le informazioni che se ne ottengono sono di tipo numerico e molto semplici: il codice che consente di risalire al padrone dell’animale.