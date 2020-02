AL DIRETTORE |

Abbonamento studenti: "Discriminante la differenza tra residenti e non". Un lettore scrive

"Buon giorno, vivo a Ronco Biellese e ho una figlia quattordicenne che frequenta una prima in un istituto Biellese. Mia moglie, lavorando a Vigliano, per comodità economica lascia la ragazza a Chiavazza, che fa parte del circuito urbano dell'ATAP, dove prende l'autubus che la porta a scuola. Volevo portare all'attenzione della redazione e ai vostri lettori, il mio (e non solo) disappunto sulla scelta dell'amministrazione comunale di Biella sull'adeguamento delle tariffe urbane (con delibera 409 del 18/11/19 ) per gli studenti non residenti nel Comune di Biella. L'abbonamento mensile per i non residenti è di € 31.50 mentre è di € 9 per i residenti; mi sembra una scelta molto discriminante, ritengo che essendo scuola dell' obbligo ed essendo tutti studenti non possa esserci una differenza simile. Senza tenere presente, che con queste tariffe, a chi è comodo conviene portare a scuola il figlio/a con mezzi propri, aumentando così traffico ed inquinamento. Grazie per l'attenzione, allego foglio informazioni".

Franco Occhetta