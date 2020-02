Basket femminile, un venerdì da leoni per le giovani della BFB

Due squadre che giocavano in trasferta, in contemporanea. Due partite da vincere, sicuramente con risultati non scontati. L'Under 18 sul campo di Casale, per riconquistare nell'ultima giornata della prima fase, quel secondo posto e andare alla fase titolo da seconda forza del girone. L'Under 16 faceva un lungo viaggio fino a Saluzzo per sfidare la terza in classifica e provare a ribaltare il -4 dell'andata. Partita difficilissima ma importante per rimanere in scia playoff.