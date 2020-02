Basket, Fanton Teens torna al successo: Cossato batte 66-54 Rivalta al Pala Bonprix

In apertura di quarto periodo ancora Bergamaschi e Chiavassa colpiscono da tre per il 60-41 che somiglia tanto ai titoli di coda a 7 minuti dalla fine.

Il Teens però conferma di non essere un un gran periodo e in meno di 4 minuti dilapida quasi tutto il vantaggio subendo un parziale di 12-0. Sul -7 Rivalta sbaglia tre attacchi consecutivi e Cossato punisce con un super Maffeo in difesa e la quarta tripla di serata dell’mvp “Puffo” Bergamaschi.