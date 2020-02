Unesco ed Europa, il PD biellese: "Biella Città Creativa è un'opportunità da far crescere"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Partito Democratico Biellese esprime soddisfazione per la partecipazione all'evento di giovedì 30 gennaio “Unesco ed Europa: opportunità e sfide per Biella”. Questo evento vuole essere un primo passo in una strategia condivisa fra tutti gli operatori del territorio: pubblici e privati, politici e civici, dalle periferie ai centri urbani.

Ringraziamo l’Onorevole Irene Tinagli, le autorità locali che hanno partecipato, tutti i rappresentanti delle varie categorie, le personalità del Biellese e i cittadini che hanno trovato interesse in questo evento. Gli interventi sono stati uno spunto e uno sprone importante, e siamo pronti a coglierne anche le criticità, sia da parte di chi ci è più vicino e di chi lo è di meno.

È creativa la città che non solo si prepara al futuro, ma ne diventa un consapevole laboratorio, dove si elaborano idee di cambiamento. È creativo un territorio che non si limita a cercare vie d'uscita dalle crisi quando si presentano, ma le anticipa riformulando i problemi, reinterpretando i territori, ridefinendo gli obiettivi. È ancora possibile rilanciare un territorio oggi, accorpando, modificando le governance, avendo una visione olistica su temi come la gestione dei trasporti e dei rifiuti, creando una holding unica sia a livello amministrativo che strategico. “Per essere italiani nel mondo, dobbiamo essere europei in Italia”.

Questo significa andare a creare uno sportello Europa con tecnici attrezzati a supportare i processi di internazionalizzazione di imprese, enti e istituzioni della Regione, fornendo informazioni relative a politiche, finanziamenti, ricerca partner commerciali e normative dell’Unione Europea. A Biella è stato recentemente conferito il titolo di Città Creativa Unesco. Riconoscimento importante: tocca ora alla politica e agli operatori del territorio modellare una visione, quella sapiente commistione di lettura della realtà e idea di futuro che diventa orizzonte di azione.

Se siamo arrivati al riconoscimento di Biella Città Creativa l’UNESCO è perché in parte c'è stata visione, perché un piede dentro a un sogno di riscatto lo abbiamo già messo. Biella Città Creativa è un'opportunità che dobbiamo cogliere, coltivare e far crescere".