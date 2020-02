Strade biellesi sotto la gestione di Anas, Mosca: "Prende corpo il progetto di collegamento veloce di Mottalciata"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Bene la firma del DPCM che trasferisce alcune delle principali arterie di collegamento provinciali in capo ad ANAS: oltre a garantire un risparmio di denaro in manutenzioni per le casse della Provincia, di fatto segna l’avvio del progetto di collegamento veloce all’autostrada Torino-Milano partendo dall’imbocco della superstrada a Biella, passando da Mottalciata dove sono necessari gli interventi che ho immaginato, per arrivare fino a Cascina Donna e pertanto al casello di Carisio.

A questo punto, come indicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio scorso, “eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle decreto potranno essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna”.

Questo significa che invece di avere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come interlocutore, a cui, d’intesa con l’Assessore Gabusi ed a seguito di specifica richiesta formulata dalla Provincia, stavamo richiedendo l’inserimento del tratto mancante nella tabella delle opere da realizzare con i fondi assegnati, ora, sarà sufficiente che la richiesta venga formulata dalla stessa Amministrazione Provinciale in fase di verbale di consegna dell’arteria ad ANAS stessa. Questo procedimento a mio avviso risulta più veloce e snello e potrebbe garantire una riduzione dei tempi di avvio del cantiere.

Lunedì, a margine di un incontro programmato in UIB a cui parteciperà anche il vicepresidente Emanuele Ramella Pralungo, affronterò il tema e chiederò conferma della disponibilità e collaborazione fin qui dimostrata, a testimonianza che anche la politica si sta unendo sui grandi temi di interesse territoriale.

Da parte mia proseguirò nell’intesa di garantire la progettazione con i fondi della Regione grazie ad una interlocuzione già avviata sia con l’assessore Gabusi competente per materia, sia con la struttura tecnica cui fa riferimento".