Luigi Apicella su Corradino: "Politicamente inesistente". E su Moscarola: "Si faccia da parte"

Non è ancora passato il polverone politico che vede al centro delle critiche il vice sindaco di Biella, Giacomo Moscarola. Il suo post infelicemente sessista dopo la sconfitta della compagine del Caroccio in Emilia Romagna ha fatto parlare ben fuori dai piccoli confini di Biella, contagiando tutta Italia e le maggiori testate.

Nonostante le sue scuse pubbliche c'è chi vuole ancora dire qualcosa e porre il focus non solo sul vice sindaco, ma sull'intera Giunta e sul sindaco di Biella: Claudio Corradino.

"Il 'caso Moscarola' relativo alle sue 'goliardiche' dichiarazioni dei giorni scorsi - commenta Luigi Apicella -, con 'la pezza' messa dall’interessato ancora peggiore del buco come è nella tradizione di famiglia di Corradino e soci, pone alcune necessarie riflessioni.

Possono questo sindaco e questa amministrazione continuare a 'tirare diritto' di fronte all'indignazione di una Comunità biellese che per l’ennesima volta si trova sulla graticola nazionale a causa dell’inadeguatezza della sua classe amministrativa? No, non può.

Può questo sindaco continuare nel suo atteggiamento 'di sfida' a un’intera Comunità parlando 'a sproposito' quando non dovrebbe (ci attaccano perché stiamo facendo bene dice...) e banalizzando (“ Moscarola? frasi da cretinetto”…) quando invece dovrebbe essere il primo a prendere le distanze da certe affermazioni indegne dei suoi più stretti collaboratori e amici di partito? No, non può.

Corradino è il sindaco di tutti, dell’intera Biella prima che essere il sindaco del centrodestra. E tra i suoi compiti prioritari c’è quello di tutelare l’immagine, il decoro, la dignità della sua città: non certo quello di dimostrarsi 'divertito' e solidale con chi, invece, quell’immagine contribuisce a metterla in discussione con battute che nulla hanno a che vedere con il comune vivere civile. Ma forse c'è poco da sperare, visto che in quanto ad uscite 'inopportune' anche il sindaco in questi mesi non si è fatto pregare...

Spiace dirlo, ma Corradino, politicamente, non esiste. Lo ha dimostrato 'genuflettendosi' ai tempi della campagna elettorale al suo padrone politico Salvini, lo dimostrano le prese di distanza di queste ore del suo alleato principale Fratelli d’Italia. Nel mezzo solo gaffes e tanta supponenza...

Il Sindaco di fronte alla cittadinanza che è insorta davanti all’ennesima brutta figura, continua a minimizzare: potrà continuare a farlo anche di fronte al suo potentissimo alleato in Giunta? No, non può, per questo sono certo che ne vedremo ancora delle belle (si fa per dire).

E poi un’ultimo pensiero per Moscarola: è vero, dopo il danno si è scusato, malamente, cercando poi di 'girare' l’attenzione dalla sua inadeguatezza verso coloro che gli hanno espresso in maniera scomposta sui social il proprio disappunto. Piena solidarietà a lui e alla sua persona per l’odio dilagante di certe affermazioni che vanno sicuramente condannate e non sottovalutate. Ma tutto questo non sposta di una virgola la gravità delle sue affermazioni. Per crescere, umanamente e politicamente, occorre comprendere che si è sempre responsabili delle proprie azioni, specie se si ricopre un incarico istituzionale e anche se ci si nasconde dietro una tastiera.

Quindi se è persona seria, si faccia da parte, faccia un passo indietro dimostrando, con i fatti, che di fronte ad uno sbaglio grave è in grado di assumersi le proprie responsabilità comportandosi da adulto. Se non lo fa per tempo, dia retta ad una persona con qualche 'capello grigio' in più di lui: quel passo indietro glielo faranno fare i suoi stessi alleati. E’ solo questione di tempo, ma sarebbe meglio, per lui e per Biella, che fosse, almeno per una volta, una questione di stile…"