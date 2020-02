Quando la sostenibilità non si ferma alle parole, Lauretana partner di Milano Unica

Dal 4 al 6 febbraio Lauretana è l’acqua del più importante appuntamento della moda tessile e accessori moda: Milano Unica, giunto alla 30esima edizione. Creatività e design, innovazione e tecnologia, gli elementi che accomunano acqua Lauretana a Milano Unica, sono riuniti nell’elegante bottiglia Pininfarina, dal design unico e inimitabile che ha dettato le tendenze nell’ambito food&beverage del segmento alta ristorazione. Preziosa come il suo contenuto, un dono della natura che posiziona acqua Lauretana come l’acqua più leggera d’Europa, con soli 14 mg/l di residuo fisso.

Milano Unica proseguirà anche quest’anno il suo percorso legato alla sostenibilità e al riciclo dei materiali, mettendo a disposizione dei visitatori una macchina compattatrice per bottiglie in PET (Polietilene tereftalato), plastica riciclabile al 100%. Il riciclo del PET è uno degli elementi su cui Lauretana punta oggi e programma investimenti per il futuro. Con le bottiglie di PET si realizza perfettamente il principio della cosiddetta economia circolare.

Nella fattispecie, infatti, possiamo parlare di “bottle to bottle”: se correttamente riciclate, le bottiglie possono essere avviate al processo di recupero, uno tra i più puliti in assoluto. L’industria delle acque minerali è sostenibile e Lauretana sta perseguendo questo obiettivo in anni di lavoro. La sostenibilità non deve essere una parola di moda ma un comportamento imprenditoriale imprescindibile. Durante Milano Unica, Lauretana esorterà concretamente i visitatori con un messaggio sulla bottiglia da 500 ml per incentivare il riciclaggio del PET attraverso la raccolta differenziata, oltre a mettere a disposizione dei visitatori appositi cestini per il riciclo delle bottiglie.