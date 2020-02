"Il fascino della natura in uno scatto", in mostra le opere di Anffas Biella

Sarà inaugurata martedì 4 febbraio alle 11, la mostra realizzata da otto fotografi molto speciali. “Il fascino della Natura in uno scatto” è infatti il titolo dell’esposizione che un gruppo di uomini e di donne del centro diurno dell’Anffas Biellese ha realizzato nei mesi scorsi. Il risultato sono una cinquantina di poster,in esposizione nell’ingresso dell’ospedale a Ponderano.

“Il progetto va avanti da alcuni anni - spiega Mara Scantamburlo di Anffas, coordinatrice del progetto e della sua esecuzione sul campo -. In passato i ragazzi avevano immortalato edifici storici o ritratti di persone. In questa occasione invece si sono concentrati principalmente su una serie di paesaggi del Biellese e scorci della città di Biella”.

Le lezioni agli ospiti del centro, che ha sede a Gaglianico, sono state tenute dal fotografo Stefano Ceretti. “Abbiamo lavorato insieme per tre/quattro mesi -spiega ora il professionista -. E’ stata una bellissima esperienza, che mi ha arricchito molto dal punto di vista umano. I ragazzi infatti sono stati tutti bravissimi. Avevano sempre voglia di imparare e poi di provare. Anche i risultati non sono niente male. Invito tutti a venire a controllare di persona…”.

“Il corso e la mostra hanno il duplice obiettivo di gratificare i nostri ragazzi e di valorizzare la loro autostima - spiega la presidente di Anffas, Maria Teresa Rizza-. Inoltre il progetto è stato molto utile per lavorare sul tema della comunicazione, che può appunto avvenire anche per immagini. Il risultato è molto soddisfacente. L’appello che rivolgo a tutti è di venire al nostro vernissagee, se capita di recarsi in ospedale, vedere le foto dei ragazzi. E’ il modo migliore per valorizzare i loro sforzi e i loro lavori fotografici”.

L’esposizione sarà visitabile, gratuitamente, fino al 16 febbraio.