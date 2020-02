Benna, Massazza e Villanova unite per festeggiare agricoltori e carrettieri

La giornata del ringraziamento di agricoltori e carrettieri, organizzata dai Comuni di Benna, Massazza e Villanova Biellese, si terrà domani, domenica 2 febbraio, a partire dalle 9:15 con il ritrovo in Piazza dei Benedettini a Benna, dove i mezzi partecipanti alla festa riceveranno un omaggio.

Alle 10:20 ci sarà la benedizione dei mezzi seguita dalla sfilata che, con partenza da Piazza dei Benedettini, attraverserà via dei Benedettini, via Nazario Sauro, via Papa Giovanni XXIII, via Fontana Fredda, ancora via Nazario Sauro, via Re Umberto, per raggiungere la chiesa parrocchiale di San Pietro. Alla chiesa, alle 11, don Paolo Battisti celebrerà la messa in suffragio dei defunti agricoltori e carrettieri.

La giornata del ringraziamento vivrà il suo momento di festa, a partire dalle 13, con il pranzo all’Agriturismo la Regina di Cascina Regina a Villanova Biellese.