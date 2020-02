Corso di formazione sull'enoturismo in Camera di Commercio

Lunedì 3 febbraio nella sede biellese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli si terrà una giornata di formazione gratuita sull'enoturismo rivolta alle imprese biellesi e vercellesi del comparto.

Il seminario è organizzato con la collaborazione di Unioncamere Piemonte e prenderà il via alle 9.30 per concludersi nel pomeriggio. Per il corso è stata chiamata a collaborare TTG Italia, che presenterà un’analisi ragionata dei dati di Vision TTG, la ricerca che traccia le tendenze di consumo del futuro. Interverrà Laura Rolle, docente di Semiotica della pubblicità e di Linguaggi della comunicazione aziendale all’Università di Torino e di Sociosemiotica del design all'Università del Design di Torino (Istituto di Arte Applicata e Design – IAAD) e collaboratrice di TTG Italia, che approfondirà i futuri modelli di consumo del comparto enoturistico, fornendo ai partecipanti gli strumenti per progettare e comunicare “il prodotto” secondo le attuali aspettative del viaggiatore.

Dopo la pausa pranzo verranno approfonditi i trend di Vision TTG: cosa chiede il mercato, come utilizzare i dati per progettare il prodotto enoturistico, per promuoverlo, per raccontarlo correttamente attraverso i diversi materiali di comunicazione on e offline (le parole e le immagini da scegliere per cataloghi, brochures, siti web, social network) con esempi ed esercitazioni specifiche.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'adesione preventiva compilando il modulo di iscrizione al link piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/enoturismoBI.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Promozione chiamando il numero 015.3599371 o scrivendo all’indirizzo promozione@bv.camcom.it.