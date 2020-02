Vecchia auto in fiamme allarma un passante a Zubiena, intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Un bagliore in lontananza ha allarmato, ieri sera venerdì 31 gennaio, un passante a Zubiena. Preoccupato si trattasse di un incendio boschivo ha subito allertato i soccorsi. Una squadra dei Vigili del Fuoco con due mezzi ha raggiunto verso le 23 il sospetto bagliore per scoprire trattarsi di una vecchia auto ormai in disuso in un cortile. Al momento dell'arrivo della squadra le fiamme che lambivano il mezzo erano già molto contenute, per questo l'intervento è stata rapido ed efficace.