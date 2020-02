"Quando muore un partigiano...", l'addio dell'Anpi Vallestrona al partigiano Janosik

L'Anpi Cossato Vallestrona ha dato l'addio a Gilindo Cortese, partigiano Janosik, della 12ª Divisione Garibaldi “Nedo”. Aveva 94 anni, il funerale è stato celebrato stamattina alle 10 nella chiesa parrocchiale dell'Assunta a Cossato.

Questo il ricordo dell'Anpi Vallestrona: "...Quando muore un Partigiano ognuno di noi dovrebbe riflettere su quello che questi uomini e queste donne sono stati capaci di fare, di costruire, vivendo una battaglia impari, soffrendo storie quasi incredibili ma vere, vissute sulla propria pelle ma con la coscienza di essere tutti insieme parte di un grande progetto. Il loro progetto è diventato il nostro, il loro era, ed è stato, un progetto di liberazione, una guerra di Liberazione, perché questa è stata la Resistenza. Quando muore un Partigiano ognuno di noi sente di dover fare qualcosa, sente di dovergli qualcosa, sente il debito di riconoscenza che non sa come ripagare. Forse noi, che di questi partigiani siamo nipoti, figli e compagni dovremmo fare qualcosa, così come fecero molto loro, per noi..."