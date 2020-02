Ha interessato soltanto la canna fumaria l'incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 1° febbraio, in un'abitazione di frazione Granero, a Portula. A spegnerlo evitando che le fiamme si espandessero alla casa ci hanno pensato gli uomini del distaccamento volontario di Ponzone e del comando provinciale di Biella. In poco tempo i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'impianto.