Autista ubriaco al volante di prima mattina: denunciato e patente ritirata

E' stato fermato a Gattinara dalla Polizia Stradale di Biella ieri, venerdì 31 gennaio alle 8, un autocarro di un impresa di Bologna per normali controlli. Peccato che l'autista, già di prima mattina, risultasse in evidente stato di ebrezza. Al test la Polizia ha riscontrato un tasso alcolico tre volte superiore al consentito.E' subito scattata la denuncia per l’autista con conseguente ritiro della patente di guida e affidamento del veicolo a un collega sobrio.