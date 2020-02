Storico dipendente di Cordar Biella va in pensione pensione. Saluti a Paolo Rosso, da parte dei dirigenti e amministratori di Cordar Biella. Paolo lavora in Cordar dal 1998 come dirigente operativo nel Servizio Acquedotto, a fine mese ha raggiunto la pensione.

Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto negli anni con impegno e dedizione costanti è stato dedicato a Paolo in sede, a Piazza Martiri, nella giornata di giovedì 30 gennaio.