Rotary Biella nella squadra di sostenitori di Biella Cresce

Rotary Club di Biella entra nella squadra di sostenitori di Biella Cresce.

Il club, attivo sul territorio biellese dal 1937, aveva invitato in passato i fondatori dell’associazione Valeria Rosso e Rodolfo Cavaliere a tenere un intervento durante uno dei convivi al Circolo Sociale. In seguito ha deciso di sostenere attivamente i corsi di formazione agli insegnanti.

Spiega il Consiglio del Rotary Club Biella: “È stato Stephan Elsner di Bonprix a farci conoscere Biella Cresce. Abbiamo quindi invitato Valeria Rosso e Rodolfo Cavaliere a una serata per raccontarci la loro attività e siamo rimasti stupiti dai risultati incredibili che stanno ottenendo sul territorio. Ci hanno aperto gli occhi sull’importanza della matematica per lo sviluppo cognitivo dei bambini e su quanto siano grandi le difficoltà in questa materia. Ci ha stupito soprattutto come l’impatto di questo approccio basato sul gioco sia misurabile attraverso test scientifici. Con il suo sostegno, il Rotary Club di Biella vuole dare un contributo attivo per ridurre le cause dei disagi che vediamo spesso nei giovani”.

Rodolfo Cavaliere esprime la sua soddisfazione per il nuovo ingresso: “Nel 2019 siamo riusciti ad ampliare il gruppo di sostenitori del nostro progetto con aziende ed enti prestigiosi. Il Rotary Club di Biella è uno di questi. La stima e l’energia che abbiamo ricevuto è tanta e siamo pronti a trasformarla in risultati. Ma non ci accontentiamo, nel 2020 abbiamo bisogno di allargare ancora la nostra base per raggiungere sempre più bambini e costruire un distretto di eccellenza”.