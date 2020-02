Gli allievi di Enaip Biella partecipano all'installazione "Ricopiare, e mandare a memoria" FOTO

Nella Giornata della Memoria anche allievi e allieve dei corsi “sala e bar” e “prelavorativo” di EnAIP Biella hanno partecipato e contribuito all'installazione "Ricopiare, e mandare a memoria", l’iniziativa proposta dall’Associazione Urban Kintsugi in collaborazione con l'Anpi.

Dalle 9 alle 17 di lunedì 27 gennaio Villa Schneider è diventata il teatro di una grande installazione, a cui tutti hanno potuto contribuire, ricopiando su un foglio di forma, colore e dimensione a loro scelta una frase tratta da un libro, una poesia o una canzone che ritengono significativa per questa giornata.

Gli studenti di EnAIP Biella, insieme ai loro insegnati, hanno così scelto alcune frasi, che hanno poi trascritto su cartoncino e infine appese sui cancelli di villa Schneider. Successivamente si sono recati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in visita alla mostra "Futuro minato. I Balcani: una guerra senza fine"; la mostra è esposta allo Spazio Cultura della Fondazione CRB e si pone come obiettivo quello di aiutare a ricordare gli effetti della guerra nel lungo periodo, per non dimenticare i territori rimasti colpiti e feriti.