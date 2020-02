Basket femminile: Bonprix BFB vs Moncalieri. Obbligo vincere

Domenica sera, per la seconda gara casalinga consecutiva, la bonprix Bfb ospiterà Moncalieri, squadra giovane, aggressiva, ma soprattutto diretta concorrente nella corsa playoff. All'andata Biella aveva espugnato il parquet torinese, infliggendo alle avversarie la prima sconfitta stagionale. Da allora le cose sono molto cambiate.

Entrambe le squadre hanno scalato la classifica e preso consapevolezza delle proprie capacità. Tutte e due stanno facendo molto bene e sono in gran forma.

Il coach del Basket Femminile Biellese Marco Cardano analizza la partita ''Ci stiamo preparando a un’altra partita molto intensa. Moncalieri è una squadra giovane che fa dell’intensità l’arma principale. Non una settimana perfetta dal punto di vista delle presenze in palestra però ci stiamo mettendo la massima attenzione, e il morale è alto per la prestazione di domenica con Pino. Siamo pronti ad una battaglia''.

Sicuramente l'agonismo ospite metterà in difficoltà le biellesi. Dal canto loro, le laniere sono reduci da una partita giocata ad altissimo ritmo che dovrebbe lasciar ben sperare. Appuntamento domenica alle 18 ai Salesiani di Biella.