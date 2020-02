Provincia, 10 strade biellesi passano sotto la gestione di Anas. Ramella: "Risorse per la nostra viabilità"

Dopo un lunghissimo periodo di attesa è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo alla revisione della rete stradale della Regione Piemonte. Questo significa che sul territorio biellese ricompariranno le strade di interesse nazionale, la cui proprietà, gestione e manutenzione sarà garantita da ANAS. Questo aspetto sarà molto importante perché la Provincia di Biella si troverà, a parità di risorse disponibili, a dover gestire e manutenere chilometriche inferiori. Dall’altro lato ci si aspetta che ANAS, che ha sempre avuto a disposizione ingenti risorse, si occupi anche dei tratti biellesi investendo maggiori risorse rispetto alle possibilità messe in campo dall’Ente provinciale. Negli accordi di trasferimento di proprietà, inoltre, sono previste diverse opere di miglioria, tra cui, a titolo di esempio, le piazzole lungo la superstrada e la sostituzione dei guardrail.

"Sono molto soddisfatto – così il Vice Presidente Ramella Pralungo – perché sono anni che seguo questo iter di trasferimento, prima come Presidente e poi ancora attualmente. Questo permetterà alla Provincia di investire maggiori risorse sulla viabilità che resterà in carico all’Ente. Adesso dobbiamo procedere con i verbali di consegna che ufficializzeranno in maniera definitiva la competenza in capo ad ANAS, dopodiché ci aspettiamo che ANAS, nel pieno rispetto degli accordi, avvii quanto prima i lavori di riqualificazione. L’iter è stato molto complesso e proprio quando eravamo quasi giunti alla conclusione il precedente Governo aveva stoppato tutto. Ora, finalmente, l’attuale Governo ha portato a conclusione l’iter, quindi a grandi linee i collegamenti Est-Ovest e Nord-Sud della Provincia di Biella passeranno sotto la proprietà e gestione di ANAS, in quanto considerate strade di interesse nazionale".

Elenco delle strade.

142 Superstrada Biellese; 230 di Massazza; 232 Panoramica Zegna; 338 di Mongrando; 142 Var; 142/a; 315 Buronzo-Masserano; 338 Var Tangenziale sud Biella; 400/a Tangenziale ovest Biella; 402 Ponderano-Mongrando.