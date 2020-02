Posti disponibili al micronido di Mezzana, recentemente ristrutturato e sistemato all'ultimo piano del palazzo comunale.

A lanciare l'appello è il sindaco Alfio Serafia: "Abbiamo nove posti disponibili e attualmente cinque iscritti. A breve ci saranno altri due ingressi, ma aspettiamo altri bambini»" La struttura 'L'Aquilone' poi a fine anno scolastico perderà altre tre bimbi che passeranno alla scuola dell'infanzia. "E' un servizio utile per le famiglie - commenta Serafia -. Invito tutte le coppie interessate a rivolgersi direttamente alla struttura o in Comune per avere ogni informazione".