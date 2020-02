Adunata Nazionale Alpini 2022, la candidatura di Biella è stata accettata

Grande passo verso l'Adunata Nazionale Alpini 2022 per la città di Biella. Oggi, sabato 1° febbraio, durante la riunione per il 1° Raggruppamento, è stata accettata ufficialmente la candidatura del capoluogo laniero quale sede dell'evento. Soddisfatte le Penne Nere biellesi, per la giornata di oggi ospiti della sezione di Torino anche per "continuare a costruire il futuro della nostra Associazione, sviluppando i tanti argomenti dei vari ordini del giorno", come ha sottolineato il presidente Marco Fulcheri. La riunione per il 1° Raggruppamento rappresentava anche il primo incontro dei referenti sportivi.