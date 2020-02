Mander: "In consiglio comunale abbiamo i nuovi sceriffi dell'opposizione"

Riceviamo e pubblichiamo:

"I cittadini e le cittadine che non sostengono l’attuale amministrazione comunale di Biella possono dormire sonni tranquilli: ora, in Consiglio comunale, abbiamo i nuovi sceriffi dell’opposizione.

Critici del vicesindaco (che in fondo emulano); nostalgici dell’ex sindaco (fotografo dilettante di auto in divieto di sosta); armati di foto-telefonini, non trovano argomentazione migliore per interessare i giornali nazionali che le pause social dei consiglieri di maggioranza. Ma mentre abbiamo difeso il sindaco emerito fotografo di targhe, il quale stava semplicemente riempiendo un vuoto nei controlli lasciato dagli organi competenti, i consiglieri spia della privacy altrui non possiamo proprio giustificarli.

Ci saremmo aspettati critiche motivate alle scelte strategiche della giunta; proposte alternative per il futuro della città tali da far impallidire gli assessori in carica; business plan sul futuro del turismo a Biella… e invece no; siamo alla disquisizione sull’abbigliamento social; a una mesta accettazione della svendita dell’ATL (difesa invece dall’amministrazione); sul pettegolezzo pseudo femminista.

Sì, perché il femminismo è un’altra cosa, molto più seria; se oggi le donne stanno faticosamente perseguendo la parità in tutti i settori non è certo grazie ai pettegolezzi, ma a un lavoro serio, lungo e dignitoso; e la battuta post elettorale del vicesindaco non ha scusanti. Speriamo che noi tutti ci rendiamo conto che è ora di uscire da cantine e retrobottega, e salire un po’ di livello".