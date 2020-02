Armonie in Corte, al confine tra Biella e Vercelli dove le tradizioni diventano emozioni

Se ancora non sapete dove organizzare il vostro prossimo evento o dove andare a pranzo o cena per sperimentare qualcosa di nuovo e raffinato, Armonie in Corte, nella sua prestigiosa “casa nobiliare” di fine Settecento nel Consortile di Buronzo è la scelta giusta.

Al suo interno si trovano caratteristiche storiche e artistiche con due sale e un’ampia cucina. Momenti di gusto tra amici ed eventi in famiglia, la Sala principale, con i suoi affreschi dell'Ottocento, è il luogo che meglio si addice per chi desidera vivere questi momenti conviviali in perfetta armonia tra relax e divertimento.

La proprietà riserva la possibilità ai gruppi (minimo 6, massimo 35 persone) non solo di prenotare la Sala Principale in un qualsiasi giorno a propria scelta, ma anche di scegliere un menù totalmente personalizzabile a seconda del proprio gusto.

La Saletta conviviale, invece, è dedita alla conversazione, ottima per una ricorrenza speciale, un momento riservato di business o semplicemente per fermare il tempo e godere dello charme del luogo durante i propri incontri, capace di ospitare sino a 10 persone.

Tra le due sale si apre una grande cucina a vista che consente di ammirare la maestria dello Chef e confrontarsi con lui. Non solo: è possibile riservarla per corsi di cucina destinati ad adulti e ragazzi o noleggiarla come aspiranti chef per preparare il proprio banchetto.

All’esterno nella Corte si apre il giardino emozionale di “Armonie in Corte”, che può ospitare circa 70 persone, si potranno ammirare varie specie di arbusti forestali e l’allestimento de Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, simbolo ed esempio del duro lavoro dell'uomo e del delicato equilibrio tra le rocce della natura e la modellazione attuata dal passaggio delle macchine.

Le ricette di “Armonie in Corte” nascono da un’attenta ricerca dei produttori locali di terre diverse, per unicità e qualità, seguono la stagionalità e sono pensate per accompagnare e soddisfare gusti semplici o ricercati, per creare esperienze sensoriali e ritrovare piatti del passato alla scoperta di un tempo lontano, creando consapevolezza e cultura della buona alimentazione con particolare attenzione data dalla Carta dei Risotti con lavorazioni specifiche delle diverse varietà.

“Armonie in Corte” proporrà due appuntamenti enogastronomici a tema, al mese, abbinati a vini del territorio.

Infine, se si desidera scoprire il territorio della “Baraggia”, l’ultima savana d’Italia, è possibile noleggiare una e-bike, per mezza o intera giornata, scaricare l’app con i percorsi sul proprio cellulare e partire alla scoperta delle risaie e della loro fauna e flora e delle opere idrauliche del territorio.

“Armonie in Corte può essere ogni giorno una scoperta per chi la visita – conclude Anna Maria Corrado, titolare dell’attività – Un'occasione unica di condivisione nello spirito di un’ospitalità ricercata, immersi nel fascino e nella tranquillità di questa oasi di pace nel patrimonio storico del Borgo, portando a casa la nostalgia delle cose belle e la voglia di ritornare”.

