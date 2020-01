M5S su ATC Piemonte Nord: "Debiti, degrado e nomine inopportune"

Attraverso una richiesta d'accesso agli atti, i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno ottenuto il resoconto dettagliato dei fondi dovuti dalla Regione ad ATC Piemonte NORD. Mancano, complessivamente, 14.2 milioni di euro nelle casse dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord. Risorse che potrebbero essere usate, ad esempio, per effettuare una manutenzione puntuale degli edifici. Invece, ad oggi, continuano a registrarsi situazioni di degrado assoluto in molti edifici dell'intero quadrante del nord Piemonte (Biella, Vercelli, Novara, Vco).

“La Regione Piemonte deve 14.2 milioni di euro ad ATC Piemonte Nord non certo da ieri, ma da diversi anni – afferma il Consigliere regionale Sean Sacco – il bilancio dell'azienda è in sofferenza e molti edifici hanno bisogno di interventi urgenti, cosa aspetta la Giunta Cirio a pagare quanto dovuto? Anziché fare proclami ed annunci, l'esecutivo regionale farebbe bene a dare il buon esempio saldando subito i debiti della Regione Piemonte nei confronti di ATC Nord. Porteremo il caso in Consiglio regionale già dalla prossima settimana, quando si discuterà il bilancio di previsione, con un ordine del giorno che impegna la Giunta a provvedere nel più breve tempo possibile. I debiti regionali nei confronti delle Agenzie della casa piemontesi hanno una lunga storia, ed in alcuni casi risalgono al 2014, dunque nessuna forza politica può dirsi estranea a questa situazione. Le responsabilità riguardano il centrodestra così come il centrosinistra. Nel frattempo molti cittadini vivono in situazioni di estremo degrado”.

“Ai debiti non pagati e al degrado s'aggiungono le nomine poco opportune decise da questa Giunta – aggiunge Sean Sacco – è il caso dei componenti dei Consigli d'amministrazione Marchionini (ATC Nord) e Canova (ATC Sud), per entrambi si profilano problemi di legittimità. La stessa Giunta, interrogata dal Movimento 5 Stelle, ha ammesso la possibile 'non conferibilità' degli incarichi arrivando ad ipotizzare la mancata assunzione di deleghe dei due amministratori. La loro nomina infatti, per via degli incarichi pubblici precedentemente assunti, risulterebbe in contrasto con la legge 39/2013 e incompatibile con gli statuti di entrambe le ATC. E' grave che la Giunta regionale non abbia trovato altre persone in grado di ricoprire questo importante incarico. Vien da pensare che alla base di scelte del genere vi siano spartizioni politiche del tutto estranee alle reali necessità di chi abita nelle disastrate case ATC del Piemonte”.

“I Comuni di Novara e Vercelli devono prendere una posizione chiara – affermano i Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle – presenteremo una mozione per impegnare la Giunta dei rispettivi Comuni a pretendere dalla Regione quanto dovuto all'ATC del nostro territorio. Vogliamo sperare che, almeno in questo caso, prevalga il dovere di rappresentare gli interessi dei cittadini di Novara e Vercelli piuttosto che eventuali ordini delle segreterie di partito”.