Valdilana Festival: tutto pronto per ascoltare la voce dei cittadini

Si è svolto il 24 gennaio 2020, al Comune di Valdilana, l'incontro di apertura del progetto Montagne in Movimento. Si tratta di un laboratorio di ricerca e formazione, in cui gli abitanti locali in qualità di esperti e protagonisti attivi, collaborano con ricercatori e studenti universitari nella costruzione di forme innovative di partecipazione. Per far partire questa collaborazione è stato studiato Valdilana Festival il prossimo 7-8-9 febbraio.

Per l'Amministrazione questo evento è importante per chiarire, insieme ai cittadini, la visione di Valdilana. La responsabilità amministrativa impone di dare delle risposte precise e puntuali, ma soprattutto di ascoltare le reali domande ed esigenze. "Vorremmo costruire insieme la nuova comunità di Valdilana - commenta il sindaco, Mario Carli -, chiarendoci chi saremo e cosa saremo tra 'dieci' anni".

Un progetto che porrà le basi per lavorare e far rifiorire Valdilana, proprio come auspica l'amministrazione. L'incontro è quindi promosso dal sindaco Mario Carli e dall' Amministrazione, supportati da un gruppo di cittadini. Al tavolo erano presenti anche associazioni (Laboratorio delle buone idee), cooperative del territorio, QRS, realtà esterne interessate a far parte del gruppo di lavoro (Fondazione Ri-usiamo l’Italia, Roberto Tognetti) e ricercatori e architetti provenienti da Torino, tra cui l’arch. Stefano Cerruti, la progettista Alessandra Agnolon, il presidente dell’Associazione Nazionale Professionale di Antropologia (ANPIA) Ivan Severi e la consigliera Ilaria Bonelli. Per l’Università di Torino hanno partecipato all’incontro i ricercatori del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Diego Barberis e Manuela Vinai, coordinati dalla Prof.sa Valentina Porcellana.

L'incontro del 24 è stata l’occasione, oltre che per consolidare la rete di soggetti che affiancheranno l’amministrazione nella realizzazione di interventi per lo sviluppo del territorio, per avviare Valdilana Festival come dialogo di comunità, che vede il comune biellese coinvolto nel progetto Montagne in Movimento, come spiega Valentina Porcellana docente di Antropologia della complessità: "Per l'Università questo progetto è importante per tre motivi. Sicuramente per fare ricerca, visto che porteranno il loro apporto scientifico con il coinvolgimento di due ricercatori nell'ambito del progetto Montagne in Movimento; per fare didattica, in quanto una quindicina tra studenti e ricercatori verranno accolti sul territorio e ospitati nei tre giorni del Festival. Questo punto ci sembra fondamentale per fare crescere giovani che amano la montagna, che vogliono conoscere nuovi territori, che magari vogliono conoscere luoghi per vivere. Infine, questo progetto è importante per il Dipartimento in quanto riguarda la cosiddetta Terza missione, ovvero la collaborazione tra l'Università e i comuni e le rispettive comunità".

L'Amministrazione Comunale, invece, vuole iniziare un percorso di rigenerazione socio-culturale, economico e urbanistico. Tale percorso porterà a un nuovo piano regolatore, a un progetto globale di riutilizzo degli immobili comunali ( sul modello di quello che sta avvenendo nell'ex scuola di Pratrivero) e alla valorizzazione del turismo, attraverso l'implementazione e alla riorganizzazione dei servizi.

Appuntamento dunque a Valdilana Festival del dialogo di comunità che si svolgerà da venerdì 7 febbraio fino a domenica 9 febbraio con un intenso programma di eventi che vedrà il coinvolgimento di scuole, associazioni, esperti del territorio e tutti i cittadini che sono invitati a partecipare per ragionare insieme del futuro di Valdilana.