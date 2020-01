Ciaspolata e cena alla scoperta delle tradizioni Walser

Con l’amico Federico Elisabetta chierico di paysage a manger andremo alla scoperta del vallone di Niel salendo per antiche mulattiere percorse anticamente dai mercanti tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Ammireremo il tramonto e il cielo stellato e poi ci attenderà la cena a la Gruba – Niel. Ciaspolata e cena (35 euro).

Prenotazioni entro il 28 febbraio. Gita aperta ai non soci con contributo per l’assicurazione (10 euro). Prenotazioni in sede 015.21.234 martedì e venerdì dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 22,30.