Officina Meccanica Melis: un'azienda a conduzione famigliare dal 1972

L'OMM (Officina Meccanica Melis) fu fondata a Biella-Chiavazza nel 1972 dal Sig. Cornelio Melis, oggi ancora in azienda e capostipite della famiglia. Il Sig. Cornelio ben settant'anni fa lavorava nella famosa ditta Rolando Spa di cui in seguito é stata rilevata la produzione delle taglierine per i clienti che necessitavano delle lame e dell'affiliazione delle stesse.

L'OMM é un'azienda a conduzione famigliare da tre generazioni, nata come settore meccano-tessile poi diversificata quando il tessile ha avuto i primi periodi di crisi nel biellese per via della sua discontinuità lavorativa. L'attività di core-business é la produzione di componentistica e accessori delle macchine tessili (le cosiddette “parti non visibili”) in particolar modo per le carde. Il mercato di riferimento di OMM nel settore tessile é distribuito nel territorio biellese in cui l'azienda é molto conosciuta. Circa mezzo secolo fa il meccano-tessile nacque come risposta ad un bisogno delle ditte tessili del territorio che necessitavano la costruzione di macchinari specifici per le lavorazioni ma che a quei tempi non erano così facili da realizzare.

Infatti all'epoca si trasformava ancora un disegno tecnico fatto a mano in prodotto finito in tempi molto più lunghi rispetto ad oggi che, con la diffusione della comunicazione e della tecnologia, tutto si è velocizzato. Nel 2020 l'OMM è ancora nel vecchio immobile costruito nel '72, quando era presente solo un tornio e una fresa mentre ora sono saliti entrambi a sette. Con l'ingresso in azienda dei nipoti del Sig. Cornelio Melis c'é stato anche un ampliamento del capannone industriale i cui lavori saranno conclusi entro fine anno o nel 2021.

La produzione dell'Officina Meccanica Melis oltre al settore meccano-tessile, in conseguenza alla crisi, si é diversificata anche verso altri settori merceologici quali la meccanica e la stampa industriale, il campo elettrico, l'imballaggio industriale ed il packaging alimentare. L'azienda a conduzione famigliare si avvale della collaborazione di : Paolo Melis (il papà): responsabile di produzione Gabriele Melis (figlio): tecnico di produzione Monica Galleis (la mamma): responsabile amministrativa Alice Melis (figlia): responsabile marketing e sviluppo Edoardo Melis (figlio): ufficio tecnico.

Per maggiori informazioni: OFFICINA MECCANICA MELIS di Melis Paolo & C s.n.c. Via S.Quirico 9 – 13900 BIELLA Chiavazza Tel. 015 351074 www.ommmelis.com - https://it-it.facebook.com/ommmelis/ - alice@ommmelis.it