Nuova A.E.Z., automazione elettronica e strumenti di misura di alta precisione affidabili ed innovativi - FOTOGALLERY

Nuova A.E.Z. di Camburzano è un'impresa con esperienza ultra trentennale nel settore dell’elettronica applicata, cui si è dedicata con la produzione di apparecchi specifici, alla ricerca soprattutto della qualità, affidandosi alla misurazione di ogni parametro durante le fasi di lavorazione. Questo ha comportato continue modifiche degli strumenti di controllo, a cui l'azienda ha saputo rispondere, offrendo soluzioni d’avanguardia, con prodotti che hanno potuto soddisfare, anche sulla lunga durata, le esigenze dei clienti grazie a precisione, affidabilità ed innovazione.

Precisione in quanto Nuova A.E.Z. opera in settori che richiedono un basso margine di errore. Affidabilità dimostrata dalla durata operativa più che ventennale dei prodotti. Innovazione perché l'obiettivo dell'azienda è produrre apparecchi all’altezza delle novità di mercato.

Il titolare di Nuova A.E.Z., Elio Zanetti così presenta la titolatrice per carderia e filatura: “E’ uno strumento di misurazione dello stoppino da carderia e del filato da filatoio: una bilancia che pesa i campioni di filatura e carderia per ricavare il titolo immediatamente, anziché passare dai grammi e poi fare la conversione. Funziona in questo modo: si mette sulla bilancia la matassina, che ha una taglia stabilita mediante la tastiera, e la macchina dà direttamente il numero metrico, il numero inglese o i TEX, a seconda di ciò che si è selezionato".

Il regolarimetro è una macchina utilizzata prima di passare lo stoppino di carderia al filatoio: "Il regolarimetro misura direttamente il titolo mentre sta uscendo lo stoppino dalla carda. - spiega Zanetti - Il vantaggio di questo apparecchio è che, se c'è un errore, impedisce che questo si trasferisca al filatoio. Una fase molto importante perché, quando c'è un fuori titolo sulla carda, senza il regolarimetro non viene rilevato e si fila, con la conseguenza di perdere molto tempo per fare una spola che ha comunque dei difetti".

Date le necessità di attenzione all’ambiente, Nuova A.E.Z. ha progettato un apparecchio di analisi dei gas, cioè ossigeno, anidride carbonica, metano e ossidi di azoto, che è utilizzato attualmente nel monitoraggio ambientale.

Un’altra apparecchiatura di recente produzione, dedicata di nuovo alle esigenze ambientali, è il bruciatore di biomassa, che limita le emissioni di polveri sottili, anidride carbonica, ossido di carbonio e ossidi di azoto, grazie al suo funzionamento appositamente studiato.

