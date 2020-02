C.p.s. Tex, soluzioni personalizzate per le macchine tessili in tutto il mondo - FOTOGALLERY

Sviluppiamo idee! Diamo forma ai concetti!! Creiamo soluzioni!!! Costruiamo macchine!!!!

Questi sono i comandamenti di C.P.S. Tex , azienda biellese produttrice di macchine tessili. Fondata nel 1996 da Franco Crosa, Gianni Panozzo, e Umberto Solio, C.P.S. Tex negli anni è cresciuta grazie all’esperienza pluritrentennale dei soci nel settore della filatura, e la professionalità dei propri dipendenti. "Ad oggi siamo un’azienda intraprendente e dinamica, - dichiarano i tre soci - in grado di offrire una vasta gamma di servizi e soluzioni per macchine tessili. Fondamentale è creare una collaborazione a lungo termine con clienti in tutto il mondo, risultato che stiamo ottenendo grazie alla fiducia che nutrono nei nostri confronti. Forniamo un servizio di supporto completo alle filature, interloquendo non solo in Italiano, Spagnolo, Inglese e Francese, ma anche in Cinese e Russo".

C.P.S. Tex è specializzata nei servizi di supporto completo delle filature pettinate, semipettinate e cardate, per le quali ha progettato e sviluppato la testata elettronica “Green Spin” per finitori verticali ed orizzontali, filatoi cardati e pettinati. "Con Green Spin andiamo ad eseguire un aggiornamento del macchinario già in casa del cliente, - spiegano i titolari - dando maggiore versatilità alla macchina, permettendo di aumentare gli standard qualitativi, la sicurezza, la produttività, con un risparmio energetico dal 20% al 30% a seconda della tipologia di macchinario. Fare un completo retrofitting, quindi sostituzione o implementazione testata con revisione completa, porta la macchina al pari del nuovo, risparmiando tra il 50%-70% a seconda delle macchine, rispetto al prezzo del nuovo".

C.P.S. è anche soluzioni personalizzate per le macchine tessili come caricatori tubetti per filatoi pettinati e cardati, sistemi di link tra filatoi e roccatrici di diversi modelli e anni di costruzione, up-grade elettronici di passaggi di preparazione. Lavori “su misura” per ciascun cliente che permettono maggiore flessibilità, facendo un aggiornamento tecnologico della linea di filatura senza dover sostituire macchinario esistente. Con un up-grade e una adeguata manutenzione straordinaria la macchina torna pari al nuovo: "Il tutto con attenzione all'Industry 4.0 . - specificano i soci - Grazie alla nostra stretta collaborazione con Lenze, multinazionale nel settore tecnologie dell'automazione, tutti i nostri up-grade elettronici possono rientrare nell'iperammortamento".

C.P.S. è inoltre agente per il Piemonte di Magitextile, azienda che produce pulitori viaggianti per le macchine tessili. "Grazie a questa stretta collaborazione - aggiungono i titolari - proponiamo soffio-aspiratori viaggianti per installazioni su banchi a fusi, filatoi, filo-roccatrici, accoppiatrici, ritorcitoi e dipanatrici, impianti di tesstitura, telai circolari per maglieria, telai con Jacquard, cantre per orditoio e macchine per calze".

C.P.S. TEX s.r.l. ha sede a Biella, in Via Triverio 18 (Tel. 015 3700510; Tel/Fax 015 2595217; sito intenet www.cps-tex.it ).