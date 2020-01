Maltrattava un vitello lasciandolo per giorni incustodito e chiuso in una stalla

I fatti risalgono ad aprile 2017 quando i vicini di casa avevano allertato i Carabinieri per la presenza, a dir loro, di un vitello in una vecchia stalla, spesso abbandonato in condizioni igieniche precarie senza cibo e cure. Il sopralluogo dei militari aveva confermato lo stato in cui viveva l'animale. Per P.C. 48enne residente in Valle Cervo era scattata la denuncia penale.

L'allevatore, per evitare la condanna, è stato costretto a lavorare per la comunità 6 ore settimanali per 6 mesi, all'associazione Piccolo Fiore di Sagliano Micca. Il 48enne ha così svolto le sue mansioni in maniera perfetta e nei giorni scorsi il giudice dell’udienza preliminare, ha dichiarato estinto il reato contestato.