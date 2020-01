Biella, incappucciato aggredisce con una mazza un dipendente delle Poste in via Pietro Micca

Erano passate da pochi minuti le 19,30, di mercoledì 29 gennaio, quando un responsabile delle Poste, uscito dagli uffici, è stato fermato da un uomo incappucciato all'angolo tra via Pietro Micca e via Don Minzoni. In mano aveva una mazza e un altro oggetto metallico non ancora identificato. Da una prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe più volte tentato di colpire il dipendente che si sarebbe difeso evitando i colpi, senza rimanere ferito ma molto scosso per l'accaduto. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti alcuni colleghi e un paio di clienti del Caffè Vergnano che avrebbero rincorso l'uomo incappucciato fino in piazza Martiri per poi perdere le sue tracce. In via Pietro Micca è giunta una pattuglia dei carabinieri che ora si sta occupando dell'indagine.

Una prima ricostruzione porterebbe a collegare l'aggressione ad un episodio avvenuto all'interno delle Poste Centrali, nello stesso pomeriggio. Un uomo aveva chiesto informazioni sul reddito di cittadinanza ma per la mancanza di un documento gli sarebbe stato suggerito di rivolgersi negli uffici comunali. Non avendo ottenuto una risposta soddisfacente, se ne sarebbe andato in maniera alterata. Sarebbe ormai una questione di ore l'individuazione dell'aggressore. I Carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze e visionato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza fissate all'interno degli uffici postali e all'esterno dell'edificio, avrebbero già il profilo dell'uomo, forse un gesto dimostrativo dovuto alla disperazione.