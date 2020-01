TG di Fabio, a Milano Unica il lanificio della ricerca e sostenibilità

Lanficio TG di Fabio nasce nel 1995 dall’esperienza e dal know how maturati nei precedenti 40 anni da Fabio Tallia Galoppo e dal padre Floriano nella produzione di tessuti per drapperia.

In questi anni di storia Lanificio TG di Fabio ha consolidato un’importante posizione in Italia e sui mercati internazionali arrivando a vendere circa 2milioni di metri di tessuto all’anno. Un percorso emozionate lungo la direzione della qualità, che ha portato al successo, e, successivamente, ad una lunga serie di advertising volti a sottolineare l’esigenza di presentare un prodotto che possa avere una sua forte unicità e riconoscibilità.

Lanificio TG di Fabio si identifica nella stagione E21 nella ricerca di tessuti innovativi, spaziando da un prodotto più fashion su basi jacquard e non, mischiando lana, cotone, lino, seta; ad un prodotto più tradizionale in pura lana di diverse finezze, tipico del territorio biellese.

"In questo momento il mercato sta recependo prodotti alternativi dove la lana non è protagonista. - spiega Fabio Tallia Galoppo - Noi abbiamo una grossa fetta di collezione di prodotti senza lana, o comunque dove la lana è in piccola percentuale. Questa scelta ci ha premiato nella scorsa stagione estiva, perchè ci ha permesso di scappare dalla bagarre dell'abbassamento dei prezzi".

In questo continuo percorso di ricerca, dopo oltre vent’ anni ad occuparsi dei tessuti formali, TG di Fabio ha messo al centro dell’attenzione l’uomo in quanto individuo unico, il suo benessere, le sue esigenze e le sue emozioni, affiancando una nuova linea di prodotti destinati alla realizzazione di capi informali per soddisfare le esigenze dei consumatori che vogliono capi più rilassati, meno ingessati, gradevoli nel tempo libero, quanto adatti alle occasioni professionali.

In quest'ottica di innovazione, la prossima settimana TG di Fabio si presenta a Milano Unica con queste aspettative: "Da un certo punto divista, quest'edizione è molto condizionata dalla grossa debacle del mercato dei capi formali in cui non c'è sfogo e consumo. - afferma Fabio Tallia Galoppo - Dall'altro mi aspetto che i clienti siano fortemente interesssati ai nostri prodotti di ricerca alternativi e sostenibili".

Lanficio TG di Fabio è a Vigliano Biellese, in via Mazzetta 12 (tel.015402991; fax 015404153; sito internet www.tgdifabio.com ).