Quinta centenaria incoronazione: in cantiere il progetto "in alto, a casa"

Nel Biellese fervono i preparativi per la Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa che avverrà domenica 30 agosto 2020. Anche i giovani si stanno dando da fare in tanti modi, ma soprattutto per organizzare “in alto, a casa”, una settimana in cui offrire la possibilità a chi vi parteciperà di rispolverare il pellegrino che ognuno di noi è.

Nel frattempo anche sempre più “case” biellesi si stanno pian piano “aprendo” per dare accoglienza ai tanti giovani pellegrini che decideranno di vivere questa settimana. Perché sono attesi “tanti” giovani? Perché non solo i biellesi sono legati alla nostra Regina d’Oropa e così l’idea degli organizzatori è offrire questa settimana ai giovani di ogni dove.

Si sa però che il pellegrinaggio ai tempi del 2020 non è quello dei secoli passati e i problemi legati alla sicurezza per un evento del genere sono tanti e così le iscrizioni dei giovani sono da effettuarsi entro martedì 24 marzo 2020 e quelle della “case ospitanti” entro venerdì 24 aprile 2020.

E allora avanti tutta, si può anche già navigare sul sito dell’evento pgbiella.net/in-alto-a-casa/ e i vari profili social (facebook e instagram) di “in alto, a casa”, ma soprattutto, fate in modo di decidere entro breve se e come far parte di questo “torrente di grazia” che attraverserà il nostro biellese per una settimana intera. Don Gabriele Leone (responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile)