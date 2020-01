Borracce e fontanelle a Valdilana per scuole plastic Free, al progetto si aggrega anche Pray FOTOGALLERY

Borracce, fontanelle e distributori di acqua da Valdilana alla Valsessera, la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente contagia amministratori e associazioni delle valli.

A Valdilana sono state consegnate a tutti gli studenti di primarie e medie già a dicembre 2019, le borracce pensate e realizzate grazie alla volontà comunale. Ora anche l'Auser Valsessera fa la sua consegna: in settimana borracce arancioni in metallo hanno raggiunto tutti i 230 bambini che animano le scuole di Pray.

L'educazione plastic Free che i 2 comuni vogliono instaurare tra i piccoli cittadini non è ancora finita. Il progetto di Valdilana punta ad eliminare totalmente la plastica nelle scuole: "Sono al termine le installazioni delle 5 fontanelle nelle scuole di Ronco di Trivero - spiega l'assessore Elisabetta Prederigo -, più una nella municipalità di Trivero e una in quella di Valle Mosso. Se l'esperimento andrà bene come ci aspettiamo il programma è di convertire tutte le scuole del territorio comunale in tal senso ed eliminare una volta per tutte l'utilizzo di numeri elevati di contenitori in plastica".

Anche a Pray ci si sta attrezzando per la lotta contro la plastica. "L'amministrazione sta installando distributori di acqua microfiltrata nelle scuole - spiega il vice sindaco Gianfranco Mencattini -. Entro fine febbraio saranno funzionanti grazie a una ditta biellese che abbiamo ingaggiato per portare a termine i lavori. Inoltre - conclude il vice sindaco - posizioneremo prossimamente un distributore di acqua pubblico già ordinato".