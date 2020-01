Biella - NY, viaggio nei tessuti con Paolo Torello Viera nuovo socio del Rotary Club di Biella

"Più o meno ognuno di noi conosce la filiera della lana - scrivono i soci del Rotary -. Più o meno ognuno di noi sa cosa si intende per filatura, tessitura, finissaggio. È nella nostra storia, possiamo dire che è nel nostro DNA. D’altra parte, quale altra città può vantare nei propri Statuti le lavorazioni laniere fin dal 1245? Eppure... Eppure entrare in una fabbrica biellese, storica ma 'verticale' - come gli esperti di microeconomia chiamano le imprese che curano tutte le fasi della lavorazione - è emozionante.

"Il nostro viaggio è iniziato e si è chiuso esattamente dov’era cominciato - continuano -, nella 'biblioteca' dell’azienda. Dal suo archivio, in mezzo a scaffali con faldoni gonfi di campionari, appunti e collezioni. Dalla memoria, per finire nel futuro. Lì, percorrendo i corridoi della fabbrica dei fratelli Cerruti, i suoi abili collaboratori ci hanno permesso di ripercorrere un pezzo importante della nostra storia, fatta d’impegno, sudore e passione".

"Abbiamo respirato gli odori della lana e della stoffa - racconta estasiato il gruppo -. Abbiamo ascoltato i suoni dei suoi telai e ci siamo immersi nel silenzio che precede il finissaggio, dove intimiditi innanzi ai vecchi “tribunali” in legno delle rammendatrici abbiamo assistito al loro lavoro di giudici impietosi nei confronti di quei metri di tessuto che non superano l’esame di qualità. Abbiamo avuto modo di ascoltare la bellezza, raccontata da chi sta dietro agli stilisti, gli 'stylists behind the stylists', come li chiamano i più noti fashion blogger. Coloro i quali disegnano le stoffe, coloro i quali intrecciano, tramano e ordiscono con la fantasia".