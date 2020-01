A Gaglianico nuovi bidoni per la raccolta differenziata

Il Comune di Gaglianico, che oggi più che mai pone la sua attenzione al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, ha deciso di posizionare nei prossimi giorni nuovi bidoni per la raccolta differenziata.

“L’idea - spiega l’assessore all’Ambiente Luca Mazzali - è di dare ai cittadini la possibilità di differenziare i rifiuti anche quando si trovano nei luoghi pubblici, parchi, scuole, uffici comunali; proprio in queste aree saranno posizionati i nuovi bidoni, in cui si potranno conferire plastica, carta e vetro. La struttura è realizzata in modo che si possano inserire oggetti di piccole dimensioni (come le bottigliette di plastica), ma non interi sacchetti, al fine di garantirne il corretto utilizzo”.

Grande la soddisfazione da parte del sindaco Paolo Maggia: “Anche questo intervento si inserisce nel solco del programma per la tutela dell’ambiente. Ad oggi siamo all’80% circa di raccolta differenziata e, con l’aggiunta di questi cestini, vogliamo favorire il recupero dei materiali”.