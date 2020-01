Poste Italiane, a Biella 34 portalettere assunti a tempo indeterminato. Le parole di Stefano Villa e Angelo Zottola

Oltre 2000 persone avranno un posto di lavoro a tempo indeterminato in Piemonte, solo nella nostra Biella saranno 34 (31 già confermati e 3 entro febbraio 2020) grazie a Poste Italiane. Abbiamo incontrato due giovani appena assunti dall'azienda, Stefano Villa 26 anni di Biella e Angelo Zottola 27enne di Battipaglia. Entrambi, laureati con una triennale, hanno già svolto la mansione di portalettere per 20 mesi con contratto a trimestrale rinnovabile. Oltre al sorriso naturale sul discorso del contratto indeterminato, i due giovani sono concordi nell'affermare che "aver ricevuto la lettera da un'azienda quale Poste Italiane sia stata una vera gioia e una grande sicurezza per il futuro".

Stefano Villa nel Biellese è già conosciuto come addetto stampa di Pallacanestro Biella, un ruolo che non abbandona ma in accordo con il club rossoblù, lo condividerà con Vanessa Valli. Chi arriva in provincia, da Battipaglia, è invece il suo collega Angelo Zottola, entrambi hanno firmato il nuovo contratto con l'azienda il 16 dicembre scorso. "Nei cambiamenti c’è sempre un piccolo timore e la mia novità è importante -racconta il neo assunto Zottola-. Questo contratto mi stravolge la vita: prima avevo bisogno del supporto dei genitori, ora mi sento più indipendente". 2000 assunzioni nella sola regione Piemonte, 2000 giovani sui quali Poste Italiane ha puntato per il loro e suo futuro. "Sono proprio molto soddisfatto -dice Stefano Villa- far parte di un'azienda come Poste Italiane mi fa sentire molto sereno anche economicamente, una fattore che dovrebbe essere normalità per noi giovani e invece purtroppo al giorno d'oggi non lo è".

Poste Italiane non sta guardando al futuro solo in ambito settore del personale ma sta rinnovando diversi campi al suo interno. "Quello dell'azienda -commenta Simone Maggio, responsabile gestione operativa Nord Ovest di Poste Italiane- parla di impegno sociale con il discorso delle stabilizzazioni dei giovani portalettere senza però tralasciare la promessa, dal punto di vista ambientale, con l'introduzione di mezzi a bassa emissione, grazie a motorini euro 4 per un business sostenibile e alle nuove divise che richiamano i colori tradizionali e vengono realizzate in tessuto con certificazioni bio. Inoltre, l'azienda cerca sempre di proporre un servizio efficiente e visto l'aumento dell'e-commerce, abbiamo studiato e realizzato il baule dei motorini più ampio che permetta di intercettare le evoluzioni del business della posta".

Ma non è tutto. Il pensiero di Poste Italiane si concentra anche al decoro urbano dove è già stato attuato un piano di riqualificazione delle cassette di impostazione, interessando l’intero territorio biellese nel 2019, con l’obiettivo di ricondizionare le più famose “buche delle lettere” presenti sulle varie località. Nel 2019 il progetto ha coinvolto 20 Comuni della provincia di Biella dove sono state sostituite 26 cassette.