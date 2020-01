Inquinamento, l'opinione di tre lettori: "Il gas metano è energetico pulito

Egregio direttore,

vogliamo dare un chiarimento alle utenze a proposito dell'inquinamento che ha creato molti disagi in molte città. Imputate le vecchie auto benzina e diesel e i fumi delle caldaie, da recenti pubblicazioni universitarie si evince che gli immobili che posseggono caldaie o bruciatori per riscaldamento a gas metano, anche di prima generazione, sono da ritenersi assolutamente a norma poiché il gas metano è energetico pulito, non emette bruciando sostanze tossiche per l'organismo umano essendo altresì usato per riscaldare cibi nelle cucine a fiamma libera in ogni paese del mondo, collegato alla rete di distribuzione. Purtroppo molti cittadini italiani, in buona fede, ubbidiscono alle “sollecitazioni” di amministratori di immobili, sostituendo sovente le vecchie caldaie, senza formale necessità, fatto salvo la buona osservanza di pulizia e verifica di buon funzionamento ogni 2 anni.

Da fonti scientifiche lo stesso discorso vale per i veicoli a motore: non è l'auto vecchia che inquina, ma il carburante; l'Italia, ad esempio, usa carburante poco raffinato, col risultato di fare blocchi del traffico con tutte le conseguenze.

Purtroppo questi dettagli vengono taciuti, ma già da tempo alcune Università informano tutti i sindaci di capoluoghi italiani; speriamo siano prese contromisure per dare una giusta informazione e migliorare la qualità dell'ambiente. Naturalmente queste nozioni valgono per i prodotti sopracitati. Auspichiamo un maggior interesse del Ministero delle politiche ambientali a queste tematiche, per un miglioramento focalizzato al risparmio energetico e pulito.