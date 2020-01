Teens Cossato a caccia di riscatto con Rivalta: vincere per restare in vetta

È un Fanton Teens Cossato arrabbiato e deluso quello che si prepara ad affrontare Rivalta, avversaria di capitan Murta e compagni nella seconda giornata del girone di ritorno. Il match è in programma venerdì alle 21,15 al Pala Pajetta di Biella, con ingresso gratuito e diretta su Rete Biella canale 91 e Tele Biella canale 190. Cossato è reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite e soprattutto dalla brutta prova casalinga della scorsa settimana contro Cuneo.

Nonostante il primato solitario in classifica, il margine sulle più immediate inseguitrici si è così ridotto a 2 punti su Piossasco e 4 sulla coppia Cuneo-Arona. Rivalta, quinta in classifica e in piena zona play off (bilancio di 9 vittorie e 7 sconfitte) non regalerà nulla a capitan Murta e compagni, come sottolinea coach Gianpiero Bertetti: “Mancano 14 partite alla fine della prima fase» dice Bertetti «ed è importante capire che saranno 14 finali. Solo affrontando ogni sfida con questa mentalità avremo possibilità di mantenere il primo posto, altrimenti sarà facile andare incontro a brutte figure come quella contro Cuneo”.

Nel roster di Rivalta il play Giovanni Blotto e il pivot Giacomo Nacci, entrambi cresciuti nel settore giovanile di Pallacanestro Biella. La società invita tutti i propri supporters che ne siano provvisti a recarsi al pala Pajetta con una maglietta di Kobe Bryant, per un tributo all'ex campione Nba tragicamente morto domenica scorsa. Come deciso dalla FIP, all'inizio del match verrà osservato un minuto di silenzio.